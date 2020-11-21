Dünyanın en eski oyuncağı: Sopa

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

2004 yılında arkeologlar İtalya’da Pantelleria adasındaki bir köy kalıntılarında 4 bin yıllık bir oyuncak bebek başı buldular. Bu başı eski insan figürlerinden ayıran ve büyük olasılıkla oyuncak olduğunu düşündüren şey, çıkarıldığı yerin tören alanı olmaması.

Kıvırcık saçlı oyuncağın yanına ufacık kap kacaklar da gömülmüş. Bleiberg, arkeologların Mısır mezarlarında çok sayıda tahta bebek bulduğunu, ancak bunların birçoğunun üzerine üreme sembollerinin işlendiğini ve muhtemelen oyun için olmadıklarını söylüyor. Oyunlar, oyuncak bebeklerden de eski olabilir.

Eski Mısır’da M.Ö. 2 bin 686’dan kalma duvar resimlerinde bile, tavlaya benzer bir oyun olan “senet” görülüyor. Mısırlı çocuklar belki senet oynamıyorlardı ama beş taş oynuyor, havaya taş fırlatıp yere düşmeden kil parçalarını toplamaya çalışıyorlardı.

Kaynak: Popular Science