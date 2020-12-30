'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
Bir zamanlar ‘dünyanın en güçlü çocuğu’ olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti
Rusya´da Dzhambulat Khatokhov (21), sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.
BÖBREKLERİNDE SORUN VARDI
Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.
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