'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi

Bir zamanlar ‘dünyanın en güçlü çocuğu’ olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti

(DHA)
30 Aralık 2020 Çarşamba, 08:09
'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
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Rusya´da Dzhambulat Khatokhov (21), sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

BÖBREKLERİNDE SORUN VARDI

Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.


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