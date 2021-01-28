Dünyanın en güvenli kentleri açıklandı: Türkiye'den hangi kentler var?

28 Ocak 2021 Perşembe, 16:07

Kent araştırmaları ile tanınan Numbeo şirketi, 2020 yılı için dünyanın en güvenli şehirlerini listesini açıkladı.

ESKİŞEHİR İLK ONDA

Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi beşinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer alarak dünya genelinde en güvenli 8’nci şehir oldu.

İKİNCİ SIRADA KATAR

Suç oranlarına göre hazırlanan en güvenli kent raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer alıyor. Listenin sonun ise Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor.

431 kentin değerlendirildiği raporun ilk 10 sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'den üç kent yer alıyor. Başkent Ankara 183’ncü sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 263’ncü sırada.

Listede Türkiye'den yer alan diğer kentler ise şu şekilde:

61'inci sırada Antalya, 74'üncü sırada Bursa, 77'inci sırada İzmir.

Dünyanın en güvenli kentleri arasında yer alan ilk 30 kent şu şekilde:

Numbeo

EN TEHLİKELİ KENTLER GÜNEY AMERİKA’DA

Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.6 puanla dünyanın en tehlikeli kenti seçildi.

En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üç kent daha bulunuyor. Listede Güney Afrika’dan turistlerin uğrak noktalarından Johannesburg en tehlikeli kentler sıralamasında 5’nci sırada yer alırken, Brezilya’dan Rio de Janeiro 10’ncu sırada yer alıyor.

Dünyanın en tehlikeli kentleri arasında yer alan ilk 30 kent şu şekilde:

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.