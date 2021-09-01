Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi.

DHA
01 Eylül 2021 Çarşamba, 12:04
Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?
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Dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle ilk sıraya Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın yerleştiği kaydedilirken, ikinci sırada Kanada’dan Toronto kenti, üçüncü sırada ise Singapur yer aldı.

Sağlık, dijital, altyapı, kişisel ve çevresel güvenlik kategorilerinin ayrı ayrı yer aldığı değerlendirmede İstanbul 37’nci sırada yer aldı. Ayrıca araştırmada 60 büyük şehir yer alırken, 76 farklı göstergenin baz alındığı saptandı.


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