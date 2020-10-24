24 Ekim 2020 Cumartesi, 17:17

Dünyanın en hızlı otomobili unvanı artık Amerikalı firma SSC’nin.

Firma 2007 yılında da bu rekoru 412.22 km/s hızla kırmayı başarmıştı.

Bu rekorların ardından unvan el değiştirse de, SSC bugün bu unvanı tekrar elde etti.

Oliver Webb pilotajında gerçekleştirilen hız denemesi, üretime hazır pozisyonda olan bir Tuatara otomobil ile gerçekleştirildi. İki yönlü testte ortalama 508.7 km/s hıza ulaşan otomobil, testlerden birinde 532.93 km/s hıza kadar çıktı. Pilot ise otomobilin bu hızın daha fazla üzerine çıkabileceğini belirtti.

Otomobil 1.6 km’yi en yüksek hızla (503.92 km/s) geçen otomobil de oldu.

Buna ek olarak 532.93 km/s hızla şehre açık yolların en hızlı otomobili olmasına imkan tanıyor. SSC Kuzey Amerika yetkilileri, rekoru kitabına uygun şekilde kırmak için çeşitli GPS ölçüm cihazları ve iki Guinness gözlemcisi kullandı. Tuatara’nın rekorunu ölçmek için 15 farklı uydu verisi de işin içerisine dahil oldu.