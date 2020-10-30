Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı
US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı. Harvard dünyada, Boğaziçi ise Türkiye'de en iyi üniversite seçildi.
80’den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden üniversiteleri bilimsel yayın, atıf sayısı, küresel ve bölgesel itibarı gibi 13 ayrı kriter altında değerlendiren US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı. 86 ülkedeki bin 500 üniversitenin 39 bölümü incelendi.
Söz konusu listeyi öğrencilerin kendi ülkelerinin sınırlarının ötesindeki yüksek öğretim seçeneklerini keşfedebilmesi ve okulların araştırma çalışmalarını karşılaştırılabilmesi için hazırladığını ifade eden US News Global, sonuç olarak dünyanın en iyi 1.500 üniversitesini ortaya koyduğunu belirtiyor.
DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ: HARVARD
Listenin ilk dört sırasında tamamı ABD’li üniversiteler olan Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi görülüyor. İngiltere’den Oxford Üniversitesi, 5. sırada yer almayı başarırken; listenin ilk 10 sırasındaki üniversitelerin 8’i ABD’de yer alıyor.
US News Global’e göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi:
1- Harvard Üniversitesi - Global skoru: 100.0
2- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 97.9
3- Stanford Üniversitesi - Global skoru: 95.3
4- Kaliforniya Üniversitesi - Global skoru: 89.8
5- Oxford Üniversitesi - Global skoru: 87.0
6- Columbia Üniversitesi - Global skoru: 86.7
7- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 86.3
8- Washington Üniversitesi - Global skoru: 86.0
9- Cambridge Üniversitesi - Global skoru: 85.8
10- Johns Hopkins Üniversitesi - Global skoru: 85.1
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ: BOĞAZİÇİ
Boğaziçi Üniversitesi (Vikipedi)
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak zirvede yer alırken; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi üçüncü sırada yer alıyor.
Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilen Boğaziçi Üniversitesi, dünya genelinde 197. sırada, Türkiye’nin en iyi 2. ve 3. üniversiteleri olan ODTÜ ile İTÜ, dünya genelinde sırasıyla 453. ve 486. sırada yer alıyorlar.
US News Global’e göre Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi:
1- (Dünyada 197.) Boğaçiçi Üniversitesi - Global skoru: 62.6
2- (Dünyada 453.) Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Global skoru: 52.2
3- (Dünyada 486.) İstanbul Teknik Üniversitesi - Global skoru: 50.7
4- (Dünyada 511.) Hacettepe Üniversitesi - Global skoru: 49.9
5- (Dünyada 557.) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 48.6
6- (Dünyada 614.) Bilkent Üniversitesi - Global skoru: 47.2
7- (Dünyada 648.) Ankara Üniversitesi - Global skoru: 46.2
8- (Dünyada 714.) İstanbul Üniversitesi - Global skoru: 44.1
9- (Dünyada 733.) Koç Üniversitesi - Global skoru: 43.4
10- (Dünyada 847.) Çukurova Üniversitesi - Global skoru: 40.4
US News Global’in 80’in üzerinde ülkenin üniversitelerini sıraladığı global listesi için buraya, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini sıraladığı listesi için ise buraya tıklanabilir.
Kaynak: Webtekno
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