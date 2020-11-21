'Dünyanın en tehlikeli dördüncü deprem ülkesiyiz' diyerek isyan ettiler
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası yasallaştırmaya çalışılan “Fay Yasası”nın gerekliliğiyle ilgili 'Son 120 yılda ülkemizde meydana gelen 79 adet yıkıcı depremler nedeniyle dünyanın en tehlikeli dördüncü deprem ülkesi durumundadır' diyerek açıklama yaptı.
Oldukça ciddi boyutlarda zararlara yol açan depremler karşısında, olası depremlerin zararlarını azaltmak adına dönem dönem birçok yönetmelik hayata geçirilmiştir. 24 Ocak 2020 Doğanyol depreminden sonra İç İşleri Bakanlığı’nca “Fay Yasası” adı verilen bir çalışma başlatılmıştır. 30 Ekim 2020 Sisam Adası depreminden sonra bu yasa çalışması tekrar gündeme gelmiştir...
İşte TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama
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