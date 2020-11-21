'Dünyanın en tehlikeli dördüncü deprem ülkesiyiz' diyerek isyan ettiler

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:09

Oldukça ciddi boyutlarda zararlara yol açan depremler karşısında, olası depremlerin zararlarını azaltmak adına dönem dönem birçok yönetmelik hayata geçirilmiştir. 24 Ocak 2020 Doğanyol depreminden sonra İç İşleri Bakanlığı’nca “Fay Yasası” adı verilen bir çalışma başlatılmıştır. 30 Ekim 2020 Sisam Adası depreminden sonra bu yasa çalışması tekrar gündeme gelmiştir...