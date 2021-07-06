'Dünyanın en uzun boylu atı' Big Jake öldü
2.1 metreye yakın boyuyla dünyanın en uzun atı Big Jake, Wisconsin’de hayatını kaybetti. Big Jake, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.
AP
ABD'de 20 yaşındaki Belçika atı Big Jake, Wisconsin’in Poynette şehrinde Smokey Hollow çiftliğinde yaşıyordu. 2.1 metreye yakın uzunlukta ve 1136 kilogram ağırlığında olan at, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından ‘dünyanın yaşayan en uzun atı’ olarak kaydedilmişti.
AP’nin haberine göre, çiftlik sahibi Jerry Gilbert ve eşi Valicia Gilbert, Big Jake’in iki hafta önce öldüğünü açıkladı ama tam ölüm gününü belirtmedi. Valencia Gilbert “Onu bir tarihle hatırlamak istemeyiz, ailemiz için son derece travmatik bir olay” dedi.
WMTV kanalına Big Jake’in muhteşem ve oldukça yetenekli bir hayvan olduğunu söyleyen Jerry Gilbert, atın doğduğunda 109 kilogram olduğunu ve bunun sıradan bir Belçika tayından 45 kilogram daha fazla olduğunu anlattı. Gilbert, Big Jake’i anmak için ahır bölmesini boş bırakarak önüne resmi ve adı olan bir taş koymayı planlıyor.
Gilbert “Çiftlik çok sessiz, diğer atlar da anlıyor. Bence onlar da yas tutuyor çünkü Jake her zaman burada ilgi odağı olmuştur. Büyük bir boşluk var, sanki hala burada gibi ama değil” diye ekledi.
İlgili Haberler
- Bulaşıcı hastalık nedeniyle 14 aslan öldürüldü
Video Haberler
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay