Dünyanın en uzun soluklu deneylerinden biri sonuç verdi: 142 yaşındaki tohum filizlendi
Michigan Eyalet Üniversitesi'nden botanikçi David Lowry, 142 yıl önceye ait bir tohumun filizlendiğini gözlemledi. Tohumlar, 1879'da botanikçi William James Beal tarafından ekilmişti.
Dünyanın en uzun süreli
deneylerinden biri sonuç verdi. 142 yıl önce şişe içinde gömülere uykuya
yatırılan 11 tohum filizlenmeyi başardı.
Independent Türkçe’nin derlediği
habere göre Michigan Eyalet Üniversitesi'nden botanikçi David Lowry, bir
asırdan uzun süredir devam eden deneyin parçası olan eski tohumların uyanması
için sabırsızlanıyordu. Sonunda 23 Nisan'da tohumları kontrol etti ve
filizlendiklerini gördü. Lowry, o anı "Harika bir andı" diye niteledi.
1879'da botanikçi William James
Beal, bu tohumları ve binlercesini çevredeki farklı otlardan toplamıştı. Daha
sonra onları şişelere yerleştirmiş ve yıllar, hatta yüzyıllar sürecek uyku
halinden sonra büyüyüp büyümeyeceklerini öğrenmek istemişti.
Beal, bu hedefle tohumları kimsenin onlara dokunmaması için Michigan Eyalet Üniversitesi'nin kampüsündeki gizli bir yere gömmüştü.Nisan ortasında, Dr. Lowry ve dört meslektaşı, kimseye görünmeden şişelerden birini kazarak dışarı çıkardı ve içindekileri ekerek deneye katkı koydu.
21 BİTKİ TÜRÜ KULLANILDI
Üniversitenin bitki biyolojisi
profesörü Frank Telewski, Beal'in 20 cam şişe gömdüğünü ifade ediyor. Telewski,
"Bu 20 şişeyi kum ve tohumla doldurdu ve 21 bitki türü kullandı"
diyor.
Söz konusu bitkiler sıradan yabani otlardan oluşuyordu. Beal gizli yerinden her beş yılda bir, bir şişe çıkardı ve içindeki tohumların filizlenip filizlenmeyeceğini kontrol etti.1910'da, Beal emekli olduğunda, deneyi bir meslektaşına aktardı ve daha sonra nesilden nesile devam etti.
Çalışma, Beal'in amaçladığından çok daha uzun sürdü çünkü diğer bilim insanları deneyi uzatmaya karar verdi. Araştırmacılar her 5 yılda bir yerine, her 10 yılda bir şişe çıkamaya başladı. Sonra bu süre 20 yıla çıktı. Telewski, deneyi bir meslektaşından devraldığı 2000'de bir şişenin gün yüzüne çıkarılmasına yardım etmişti. O yıl, yalnızca birkaç farklı yabani ot filizlenebilmişti.
Telewski, 2020'de gerçekleşmesi
beklenen deneyi düşünürken (kazı, koronavirüs salgını nedeniyle bu 2021'e
ertelendi) görevi artık devretmeye karar verdi. Üniversiteden üç genç
meslektaşını seçen bilim insanı son deneyde onların yanında oldu.
İşte o kişilerden biri botanikçi
Lowry'ydi. Telewski, birkaç yıl önce Lowry'nin ofisine gitti ve ona şişelerin
gömüldüğü yerin haritasını uzattı.
Araştırma ekibi işte bu haritanın
yardımıyla yeni bir şişeyi topraktan çıkarmayı başardı. Şişe hemen laboratuvara
götürüldü ve içerik saksıya ekildi. Araştırmacılar yaklaşık bir hafta
beklediler. Sonunda Lowry minik bir yeşil fide gördü. Bu, en az bir eski
tohumun hala filizlenebildiği anlamına geliyordu.
Ekip, önümüzdeki günlerde daha
fazla tohumun filizlenebileceğini düşünüyor. Ekip üyeleri şimdi 30'lu ve 40'lı
yaşlarında ve 2040'tan önce haleflerini seçip deneyi devretmeleri gerekecek.
Telewski "Şanslıysam o zaman
85 olacağım" diyor ve ekliyor:
“Umarım bir seyirci olarak ben de orada olabilirim ve ekibin yeni meslektaşlarıyla toprak kazmasını izleyebilirim.”
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- Sancak herşeyi bırakmış, kaçıyor
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası
- Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa helallik istiyoruz
- FOX'un iddialı dizisinden final kararı
- Süleyman Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den sert yanıt
- 'Peker, yeşil ışık almadan bu topa girmezdi'