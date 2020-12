Dünyanın en uzun soluklu dizisi: ‘Coronation Street’, 60 yaşında

Dizinin ilk bölümü 9 Aralık 1960'da yayımlandı

10 yıl önce ‘dünyanın en uzun soluklu televizyon dizisi’ unvanını alan işçi sınıfı dizisi “Coronation Street” 60. yılını kutluyor.

Dizinin 60. yıl kutlamaları kapsamında, İngiltere’de çekimlerin yapıldığı yerin yakınındaki Salford Katedrali, dizinin hayatını kaybeden yaratıcısı Tony Warren’ın anısına iki dakika boyunca çan çalacak. Royal Mail ise dizinin klasik sahnelerinin basıldığı pulları piyasaya sürdü.

Yapımcılar ise kutlamalar için özel bir 60. yıl bölümü hazırladıklarını fakat pandemi koşullarında istedikleri çekimleri yapamadıklarını duyurdu.

"Coronation Street" - 1 986 / Fotoğraf: Twitter (@itvcorrie)

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre dizi, bölümlerinin 20 milyondan fazla izlendiği 1980’ler ve 1990’lardaki en parlak döneminden uzak olsa da bugün hala internet üzerinden izleyenler dâhil 7-8 milyon kişi tarafından izleniyor.

İngiltere’nin kuzeyindeki Weatherfield adlı kurgusal bir kasabada bir köşe dükkânı ve pub etrafında dönen dizi, ilk olarak 7 Aralık 1960’da yayımlandı.

Dizinin yalnızca birkaç ay sürmesi bekleniyordu ancak ilk bölümden itibaren büyük ilgi uyandırdı.

O zamandan beri şov, huysuz ve güçlü kadın karakterleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve nostaljik temalı trompet jeneriği ile, ITV kanalının en beğenilen şovlarından biri olarak yerini korudu.

WOW! Let us know if you spot these around Manchester today!



Thank you @OfficialTfGM ??#Corrie #Corrie60 pic.twitter.com/8wvrOsiEsS