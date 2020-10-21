Dünyanın en uzun tarifeli uçuşu başlıyor: 18 saat 5 dakika

21 Ekim 2020 Çarşamba, 13:17

Görsel: Reuters

Uçuş planı, iki havaalanı arasındaki 15 bin 348 kilometrelik mesafenin 18 saat 5 dakikada aşılmasını öngörüyor.

En doğrudan rota yaklaşık olarak Singapur’un tam kuzeyini izliyor, Kamboçya ve Çin’in Çengdu şehri üzerinden Kuzey Kutbu’na doğru yönelirken Moğolistan ve Sibirya’nın tam ortasından geçiyor.

Yolculuğun ikinci kısmı Grönland’ı ortadan kesip Baffin Adası’ndaki Iqaluit’ten geçiyor. Burası kıtalararası uçuşların güzergah değişiminde sıklıkla kullandığı bir havaalanı.

Airbus A350-900 model uçak Singapur’dan haftada üç gün, günün erken saatlerinde kalkacak ve New York saatiyle sabah 7.30’da iniş yapacak. Ters yönde yolculuk güçlü rüzgarlar nedeniyle 35 dakika daha uzun sürecek.

Tarih değiştirme çizgisi, New York’tan kalkan yolcuların seyahat sırasında bir gün kaybedecekleri anlamına geliyor. JFK Havaalanı’ndan Pazartesi akşam 10.30’da kalkıp Singapur’a Çarşamba sabah 6.10’da varacaklar.

Uçakta 42 ticari sınıf, 24 ekonomi özel, 187 de ekonomi sınıfı koltuğu bulunuyor.

Tek yönlü bir ekonomi sınıfı bileti 1753 dolar (yaklaşık 13 bin 788 TL) tutarken ekonomi özel biletleri yüzde 67 daha pahalı. Ticari sınıfta bilet ücreti 5 bin 600 dolar (yaklaşık 44 bin 45 TL).

Havayolu şirketi, sınıfı ne olursa olsun “tüm yolculara uçuş boyunca yiyecek veya içecek tüketmedikleri her an maskelerini takılı bulundurmaları” şartını koşuyor.

Singapur Havayolları’nın ticari kısım yürütücü başkan yardımcısı Lee Lik Hsin şunları kaydetti:

"Aralıksız, ultra uzunluktaki hizmetler, ABD pazarına sunduğumuz hizmetlerin köşe taşı."

Havayolu sektörünün karşı karşıya olduğu bu zorlu zamanlara rağmen hava taşımacılığında düzelmeye dair iyimserliğe vesile bazı erken göstergeler var. Müşterilerimiz hava yolculuğuna güvenlerinin giderek arttığını söylüyor.

Hem yolcu, hem de kargo hizmetlerine yönelik talep geri dönerken mevcut hizmetlerimizi güçlendirip diğer noktalarda eski halimize gelmeyi sürdüreceğiz.

Singapur Havayolları daha önce de New York’a aralıksız uçmuş, fakat Güneydoğu Asya şehir devletine 4,83 kilometre daha yakın bulunan Newark Havaalanı’na iniş yapmıştı. Bu bağlantı küresel koronavirüs salgınının başında askıya alınmıştı.

Duyuru, Qantas Boeing 787 model bir uçağın Avustralya’nın batısındaki Perth’ten Londra Heathrow Havaalanı’na inmek üzere ayrıldığı sıralar geldi. Normal şartlar altında bu, Birleşik Krallık’a gelen ve buradan kalkan en uzun rota. Uçak yine aralıksız şekilde Heathrow’dan Avustralya vatandaşlarını Kuzey Bölgesi’ndeki Darwin Havaalanı’na getirecek. Kat edilecek mesafe 13 bin 853 kilometre.

Yolcular uçuşun ardından Darwin yakınlarındaki eski bir askeri üste karantinaya alınacak.

Kaynak: Independent Türkçe