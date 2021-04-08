Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip kişi 30 yıl sonra tırnaklarını kesti
Dünyadaki en uzun tırnaklara sahip Ayanna Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi. Williams 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde yaşayan Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Yaklaşık 4 sene boyunca dünyanın en uzun tırnaklı kişisi unvanını taşıyan Williams, geçtiğimiz günlerde tırnaklarını kesmeye karar verdi.
Williams tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.
Kesim işleminden önce yapılan ölçümde tırnakların uzunluğunun 7.3 metreyi bulduğu görüldü.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda gerçekleştirilen kesimde, tıbbi amaçlı testere kullanıldı.
Williams "Tırnaklarım olsun olmasın, ben hala kraliçe olacağım" dedi.
Guinness rekortmeni, bundan sonra tırnaklarını sadece 15 santimetre uzatmayı planladığını söyledi.
Williams'ın rekor kıran tırnakları Florida eyaletinin Orlando bölgesindeki bir müzede sergilenecek.
Uzun haldeki tırnaklarıyla bulaşık yıkamak ve çarşaf sermek gibi gündelik ev işlerini yapamadığını belirten Williams, bir sonraki rekortmene ilham kaynağı olmak istediğini de sözlerine ekledi.
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