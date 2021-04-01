Tırnak batmasını engellemek için 8 öneri
Parmakta ve tırnak kenarında kızarıklık, şişlik, ağrı gibi şikayetlere yol açabilen tırnak batması, toplumda sık görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak batması ilerlemiş hastalarda ise ayakkabı giymek zorlaşıyor, çoraplar sık kirleniyor, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Feza Köylüoğlu, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Tırnak batması, özellikle ayak başparmak tırnağının iç veya dış kenarında şişlik, kızarıklık ve acıyla kendini belli eden bir enfeksiyon olduğunu anımsatan Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Feza Köylüoğlu “Mekanik olarak tırnak kenarının ete batmasıyla başlar. Şikayet ve belirtiler artarak seyreder. Başlangıçta sadece sert bir yere dokununca olan ağrı bir süre sonra akıntısıyla çorabı kirleten ciddi bir enfeksiyon haline gelir. Aşağı yukarı her yaş grubunda görülür. Tırnak batmasına birçok şey sebep olabilir. Genellikle; dar ayakkabı giymek, tırnakların yanlış kesilmesi ve çok terleyen ayaklar tırnak batmasına neden olabilir. Özellikle gençlerde, çok terleyen ayaklarda tırnak batması görülmektedir” dedi.
Köylüoğlu, tırnak batmasını engellemek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:
- Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin.
- Tırnaklarınız köşelerini dik bırakmamaya özen gösterin, yarım ay şeklinde kesin.
- Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun.
- Bir süre parmağınızı açıkta bırakacak terlikler ve sandaletler kullanın.
- Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin.
- Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük olarak değiştirin.
- Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde tırnak bakımı ve pedikür yaptırmayı tercih edin.
- İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.
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