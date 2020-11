Dünyanın en yalnız fili Kaavan artık özgür

Pakistan'da uzun yıllardır işkence gören Kaavan adlı fil için korunmaya alınması kararı çıkmasında önemli rol oynayan ABD'li şarkıcı-oyuncu Cher, filin Kamboçya'daki bir hayvan sığınağına yerleşmesine de eşlik etti.

Hayatının tamamını esaret altında, büyük bölümünü tek başına geçiren 36 yaşındaki Kaavan'ı Kamboçya'ya uğurlamak için İslamabad'a giden Cher, 'Düş, yüreğinin tuttuğu dilektir' şarkısını söyleyerek file serenat yaptı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Sri Lanka'nın Pakistan'a bebekken hediye etmesi sonucu kendisini İslamabad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde bulan, burada yetersiz ve uygunsuz bir alanda tutulduğundan hareket edemeyip şişmanlayan ve tırnaklarında kırılmalar meydana gelen Kaavan, 2012'de partnerinin ölmesinden beri 'dünyanın en yalnız fili' diye niteleniyordu. Makus talihinin değişmesi için sosyal medyada yapılan paylaşımları gören Cher, 2016'dan itibaren filin işkence şartlarındaki esaretten kurtarılması ve doğal yaşam alanına yerleştirilmesi için seferber oldu.

