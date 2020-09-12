Dünyanın en yaygın kullanılan ağrı kesicisi, tehlikeli davranışları tetikliyor olabilir
Birleşik Devletler’de en çok tüketilen ilaçlardan biri (ve dünya çapında en yaygın kullanılan ağrı kesici), yeni bulguların öne sürdüğüne göre baş ağrısını hafifletmekten çok daha fazlasını yapıyor olabilir.
Parasetamol şeklinde de bilinen ve Tylenol, Panadol markaları altında geniş çapta satılan asetaminofen, yeni çalışmaya göre risk alma davranışını da artırıyor. Çalışmada, reçetesiz satılan bu yaygın ilacın etkisi altındaki insanların davranışlarında görülen değişimler ölçüldü.
Ohio State Üniversitesi’nde çalışan sinirbilimci Baldwin Way çalışmayla ilgili şunları söyledi:
"Asetaminofen, görünüşe göre tehlikeli faaliyetleri düşündükleri zaman insanların daha olumlu duygular hissetmesini sağlıyor; normalde olduğu kadar korkmuyorlar. ABD’deki nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin her hafta asetaminofen aldığı düşünüldüğünde; tehlike algılarındaki azalma ve risk almadaki artış, toplum üzerinde önemli etkiler meydana getirebilir."
Bulgular, asetaminofenin ağrı azaltmaya yönelik etkilerinin, çeşitli psikolojik süreçlere de uzandığını öne süren yakın tarihli araştırmalara bir yenisini ekledi.
İlaç; insanların başkalarını daha kolay kırmasına, empati kabiliyetlerinin azalmasına ve hatta algısal işlevlerinin körelmesine sebep olabiliyor.
Bu yeni araştırma da benzer şekilde, asetaminofen alan insanların tehlikeleri kavrama ve değerlendirme kabiliyetlerinin zayıflayabileceğini öne sürüyor.
Asetaminofen Amerika’da en yaygın ilaç bileşeni ve 600 farklı türde reçeteli ile reçetesiz ilaçta bulunuyor.
Kaynak: popsci.com
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