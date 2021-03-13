Dünyanın en zengin insanları kimler?

13 Mart 2021 Cumartesi, 13:47

Dünyanın en zengin insanlarının kimler olduğuna yönelik haberler ve listeler, medyada kendisine sıklıkla yer buluyor.

Covid-19 pandemisi sebebiyle dünya genelinde işsizliğin belirgin oranlarda yükselmesinin yanında, bazı milyarderlerin servetinin de arttığı görüldü.

Eric Yuan (solda), Jeff Bezos (sağda)

Bunlardan belki de en belirgin olanları, karantina koşullarında çevrimiçi iletişim ihtiyacını karşılayan Zoom’un CEO’su Eric Yuan ve teknoloji devlerinden Amazon CEO’su Jeff Bezos’un servetindeki artış oldu.

Doğruluk Payı'nın haberine göre, bu konu ile ilgili en güncel bilgiler günlük olarak güncellenen Bloomberg Billionaires Index’te ve Forbes Real Time Billionaires’de yer alıyor.

Elon Musk

Eşzamanlı hazırlanan endekslerde yer alan kişilerin servetinin büyük çoğunluğu şirket hisse ve payları, bu yüzden de hissenin değerlenmesine göre listedeki sıralama günlük olarak dahi değişebiliyor. Örneğin, 2020 ve 2021 yıllarında, sık sık Elon Musk’ın bu listede birinci sırada yer almaya başladığı haberleri çıkmıştı. Bunun yanı sıra, farklı endekslerdeki sıralamaların, kullanılan hesaplama yöntemine göre farklılıklar göstermesi de mümkün.

Günlük hatta bazen saatlik olan güncellenen endekslerin yanı sıra, Forbes aynı zamanda yıllık bir liste de hazırlıyor. En son hazırlanan “The Richest in 2020” listesi, Mart 2020’de finalize edildiğinden, pandemi koşullarındaki değişimi tam olarak yansıtmamakla birlikte, genel trend ile uyumlu bir görüntü sunuyor.

2020’NİN EN ZENGİNLERİ

Forbes tarafından yıllık olarak hazırlanan “The Richest of 2020” listesinin verileri 2020’nin mart ve nisan ayından olduğundan, güncel sayıları ve pandeminin etkilerini tam olarak yansıtmıyor. Ancak güncel servetleri incelemeden önce, gerçekleşen değişimleri görebilmek adına 2020’deki duruma da bakmak önemli.

Kaynak: Doğruluk Payı

2020’nin mart ayındaki verilere göre hazırlanmış rapor incelendiğinde, listede yer alan ilk 10 kişiden 8’inin ABD’de olduğu görülüyor. Moda/perakende ve teknoloji de en çok karşımıza çıkan alanlardan. İlk 10’da yer alan tek kadın ise Walmart’in sahiplerinden Alice Walton.

SALGINLA BİRLİKTE SERVETLERİ ARTTI

Forbes tarafından hazırlanan World’s Billionaires List, ABD özelinde yapılan Forbes 400 listesi ve günlük olarak güncellenen Forbes Real Time Billionaires listesindeki veriler derlendiğinde, dünyanın en zenginlerinin servetlerinin değişimi hakkında genel bir fikir sahibi olunabilir.

Aşağıdaki grafik, 9 Mart 2021 itibariyle en çok serveti olan ilk 10 kişinin, yıllar içindeki servet değişimini gösteriyor.

9 Mart 2021 tarihindeki veriler Forbes’un günlük olarak güncellenen listesinden alınmakla beraber, Bloomberg’in günlük endeksi ile de büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Listede, Covid-19 salgını ile birlikte, Nisan 2020 sonrası hemen hemen her kişinin servetindeki artış dikkat çekiyor.

Kaynak: Doğruluk Payı

TOPLAM SERVETLERİ BİR YIL İÇİNDE 65 MİLYAR DOLAR ATTI

Forbes tarafından her yılın eylül ya da ekim ayında ABD’deki milyarderler özelinde hazırlanan Forbes 400 listesine bakıldığında, bu listede bulunanların toplam servetinin değişimi de göze çarpıyor.

Ekim 2019 ve Eylül 2020 arasında, ABD’de Forbes 400 listesinde yer alan milyarderlerin toplam servetinde yaklaşık 65 milyar dolarlık bir artış var.