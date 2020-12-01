Koronavirüs mutasyonları antikorların gücünü zayıflatıyor
Yeni koronavirüsün yaygın bir suşu, bazı insanların enfeksiyondan sonra edindikleri bağışıklık tepkisine yakalanmama potansiyeline sahip.
Pandeminin başlangıcından bu yana bilim insanları, enfekte olmuş insanlardan alınan SARS-CoV-2 virüs örneğindeki genomlarda binlerce viral mutasyon tespit ettiler.
Glasgow Üniversitesi’nden David Robertson ve San Francisco’daki Vir Biotechnology’den Gyorgy Snell, hücreleri ele geçirmek için virüsün kullandığı bir proteinin içindeki N439K adı verilen mutasyonu inceledi.
Bu mutasyon proteinin reseptöre bağlanma alanını etkiliyor. Bu, virüsün konak hücreleri tanımakta kullandığı bir alan ve antikorların virüsle mücadelede ana hedefi. Bu mutasyon bağımsız olarak en az iki kez ortaya çıkmış ve 12 ülkede tespit edilmiş durumda.
Laboratuvar deneylerinde araştırmacılar, mutasyonun virüsü bloke eden nötralizan antikorların faaliyetlerini engelleyebileceğini keşfettiler. Mutasyonun engellediği nötralizan antikorların arasında Covid-19’u atlatmış hastaların kanında bulunan antikorlar da var.
Kaynak: Herkese Bilim Teknoloji
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