Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı Japonya'da açılıyor
Japonya'da dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeli tema parkınnda görücüye çıktı Dev Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi.
Japonya’nın Awaji adasında yaz başında açılması planlanan tema parkı Nijigen no Mori Park’ın açılışı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.
Yeniden ziyarete açılması planan parkta, dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeliyle tanıtımını gerçekleştirdi.
İlerleyen günlerde kapılarını ziyaretçilerine açmayı hedefleyen tema parkın 500 binden fazla kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.
Parkta yer alan Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu kaydedildi.
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