Dünyanın ilk vajina müzesi kendine yeni yer arıyor
İzlanda'daki penis müzesinden sonra kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak için 2019'da Londra'da açılan Vajina Müzesi taşınmak için yardım talep etti. Pandemi sebebiyle zor süreçlerden geçtiklerini ve kira sözleşmelerinin sona yaklaştığını açıklayan müze yetkilileri hem kriterlerine hem de ceplerine uygun bir mekan arayışındalar.
Kalıplaşmış düşünceleri yıkmak ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar sonucunda bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi zor zamanlardan geçiyor.
YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR
Müze yetkililerinin Twitter'dan yaptıkları paylaşımda,turistlerin uğrak noktası olan Camden Pazarı'nda bulunan yerlerini artık küçük bulduklarını, ayrıca kira kontratlarının bitmesine az bir zaman kaldığını, bunun için alternatif bir mekan aradıklarını duyurdu. Paylaşımlarında;"Kirli çamaşırlarımızı ortaya dökmeyi istemezdik (vajinal asiditenin normal olduğunu anlatmaya çalışmadığımız müddetçe) ama bir şey söylememiz lazım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Pandemi tüm müzecilik sektörünü zorladı. Vajina Müzesi de evsiz kalmakla karşı karşıya" ifadelerinde bulunan yetkililer, Camden Pazarı'nın kira kontratını yenilemediğini ve müze binasını kıyafet dükkanına çevirmek istediklerini anlattı.
Sputnik'in aktardığına göre, Camden Pazarı'nın kendilerine en üst katta bir yer gösterdiğini fakat oraya taşınırlarsa müze isminin yazılı olduğu tabelanın iyi görülemeyeceğini belirtirken, 'vajina' kelimesinin herkesçe görülebilir olması gerektiğini vurguladı.
Bu sebeple Londra'da, merkez bölgelerden birinde, geniş, ceplerine uygun, tekerlekli sandalyedekilerin de rahatça girebileceği yeni bir mekan arayan ve bağış çağrısında bulunan müze yetkililerine destek yağdı. Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Zoe Williams olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.
Camden Pazarı ise Vajina Müzesi'ne yeni ve daha geniş bir yer teklif edildiğini, müzenin bu mekanı sıcak karşılamadığını, yine de konuyu bir kez daha görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.
Müzenin kurucusu Florence Schechter "Bir penis müzesi olduğunu ama buna karşılık bir vajina müzesi olmadığını fark ettim. O yüzden de bunu yaptım" demişti.. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir penis müzesi bulunuyor.
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