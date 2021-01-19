Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissedarı oldu

19 Ocak 2021 Salı, 15:37

BluTV ve Discovery'den yapılan ortak açıklamaya göre, Discovery Inc., Türkiye'nin ilk ve en büyük yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV'ye yatırımını duyurdu.

Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet veren BluTV, 2016'daki lansmanından bu yana, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriğiyle çok güçlü bir büyüme sağladı. Bu stratejik ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport'un premium spor yayınlarını BluTV'de izleyebilecekler.

Gelecek yıllarda BluTV'ye daha fazla yatırım yapma olanağı sağlayacak bu ortaklık, Discovery'nin 83 milyon nüfusa sahip Türkiye pazarına girişini hızlandıracak. Türkiye'de her geçen gün artan 4 milyondan fazla SVOD abone tabanında, BluTV’nin güçlenmesini sağlayacak. Discovery, ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek. Bu işlemler düzenleyici makam onayına tabi olacak.



Discovery'nin Türkiye pazarında yıllardır süregelen büyümesi bu yatırım ile güçlendi. Discovery'nin 2012 yılında İstanbul'da ofis açmasıyla başlayan büyüme, sonrasında Türkiye'deki tüm TV platformlarına ücretli kanalların dağıtımının yapılması ve 2015 ile 2018 yıllarında ulusal kanallar TLC ile DMAX'in yayına başlamalarıyla birlikte devam etti. TLC ve DMAX'in erişimleri 2020'de önceki yılların üstüne çıkarak daha önce görülmemiş rakamlara ulaştı.

'ORTAKLIK, TÜRK OTT PAZARINA GİRİŞİMİZİ TEMSİL EDİYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Discovery Inc. EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, Türkiye'nin, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar olduğunu belirtti.



Türkiye'nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kieli, şunları kaydetti:



"BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz."

'İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

BluTV’nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Doğan Yalçındağ da, "Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

