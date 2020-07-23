Dünyanın rehaveti Covid-19’a yarıyor

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:42

Türkiye‘de Temmuz ayı genelinde Covid – 19 virüsüne bağlı günlük vaka sayısı 900’ün üzerinde seyrederken vefat sayısı da yine Temmuz ayı başından itibaren her gün 16 ve üzeri olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, tespit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana sadece bir gündeki en büyük artışında son 1 hafta içinde (18 Temmuz Cumartesi günü) görüldüğü açıklandı.

DÜNYANIN REHAVETİ COVİD-19’A YARIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ve uzmanların da sık sık üzerinde durduğu gibi yaz mevsimi nedeniyle sıcak havalara aldanıp vatandaşların maske takmaması, düğün ve asker uğurlaması gibi kalabalık ortamlara girildiğinde de sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle günlük vaka sayılarına bakıldığında kişilerin rehavete kapıldığı rahatlıkla görülebiliyor.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, MASKEYİ DE YÜZÜMÜZDEN AYIRMAYALIM”

Konuyla ilgili açıklama yapan Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, “Küresel bazda bakıldığında 10 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı rakamı Temmuz ayında gerçekleşmiş oldu. Yaz mevsimi olması nedeniyle insanlar daha çok sosyalleşmeye başladılar ve fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını da bu doğrultuda maalesef gözlemleyebiliyoruz. Covid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren en önemli korunma kalkanlarından biri olarak maske kullanımı olduğunu biliyoruz. Bizler halkımızı maske kullanımı konusunda tedbirli olmaya davet ediyoruz” dedi.

Vatandaşlarımıza paketli maske almalarını ve mutlaka etiketine göz atmalarını öneriyoruz diye ifade eden Mehmet Özden, “Buna göre Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, ISO ve CE belgelerine sahip, 3 katlı ve yüksek filtrasyonlu ve burun kısmı demirli olan maskelerin tercih edilmesi sağlıklı kullanım açısından daha uygun olacaktır. Firma olarak bizim de en önceliğimiz, maskenin hijyenik bir ortamda imal edilmesi sağlamak ve son kullanıcıya kadar olan zaman dilimini de hassasiyetle takip ederek yine güvenli bir kullanım imkanı sağlamaktır” diyerek sözlerini noktaladı.