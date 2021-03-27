Dünya’ya çarpacağı açıklanmıştı: NASA'dan dev göktaşına ilişkin kritik açıklama

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:43

NASA, Apophis isimli dev asteroitin en az 100 yıl boyunca Dünya'yı vurmayacağını açıkladı.

340 metrelik genişliğindeki göktaşı yörüngedeki yeri nedeniyle endişe verici tahminlere yol açtıktan sonra 2004’te manşetlere çıktı. Bir NASA uzmanına göre, "tehlikeli asteroidlerin poster çocuğu" haline geldi.

2068'DE DÜNYAYA ÇARPACAĞI AÇIKLANMIŞTI

NTV'nin aktardığına göre, araştırmacılar daha önce Apophis’in 2029'da ve 2036'da Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşacağına dair hesaplamalar yaptı ve 2068’te gezegenimize çarpacağına dair tarih verdiler.

Ancak, yapılan yeni gözlemler, asteroidin önümüzdeki en az 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpma olasılığının bulunmadığını gösterdi. Ardından Apophis, uzay ajansının "riskli asteroid" listesinden çıkarıldı.

NASA’nın Dünya'ya yakın nesne çalışmaları merkezinden Davide Farnocchia tarafından yapılan açıklamada, "2068 etkisi artık olasılık dahilinde değil ve hesaplamalarımız en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir etki riski göstermiyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA'YA ÇOK YAKLAŞACAK

Diğer taraftan Apophis, 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32 bin kilometre yakınına gelerek gökbilimcilerin en iyi gözlemi yapmasına olanak tanıyacak. Söz konusu mesafe Dünya’nın Ay ile olan uzaklığının onda biri kadar ve gezegenimizi çevreleyen iletişim uydularından daha yakın.

Farnocchia, "Üniversiteden sonra asteroitlerle çalışmaya başladığımda, Apophis tehlikeli asteroitlerin poster çocuğuydu. Risk listesinden çıkarıldığını görmek beni mutlu etti” dedi.

Çoğu göktaşı Mars ve Jüpiter arasındaki uzay kuşağında bulunsa da, bazı istisnalar bulunuyor. Apophis, Aten ailesi olarak bilinen bir gruba ait ve bu dev kayalar çoğunlukla Dünya’nın yörüngesinde dolaşıyor.

Bu durum Aten asteroidlerinin özellikle tehlikeli kılıyor, çünkü Güneş’e çok yaklaşıyorlar, bu onların aşırı parlamasına neden olarak Dünya’daki teleskoplardan gözlem yapılmasını engelliyor.