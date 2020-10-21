Dünyaya faydalı 40 yılın hikayesi

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:01

Kurulduğu günden bu yana doğal, sağlıklı ve analiz edilmiş balları sofralara taşıyan Balparmak, 40’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ev sahipliğinde online bir basın buluşması gerçekleştirdi. “Dünyaya faydalı 40 yıl” mottosuyla düzenlenen toplantıda Altıparmak, dünyanın en mucizevi besini olan balın ve arı ürünlerinin doğallığını ve saflığını koruyarak hak ettiği en yüksek değere çıkarmak misyonuyla çalıştıklarını belirterek geleceğe dair vizyonlarını da paylaştı.

Toplantıda 40. yıl vesilesiyle hazırlanan “Dünyaya Fayda Sağlayanlar” başlıklı filmler de gösterildi. Kars'ın zorlu koşullarında 35 yıldır arıcılık yapan Arzu Aldemir, Bingöl’ün zorlu coğrafi koşullarında arıcılık mesleğini sürdüren Mehmet Çağatay ve Kırşehirli arıcı Fatih Aydoğdu ile oğlu Zekeriya’nın hikayesinin yer aldığı filmlerle, arıcılık mesleğinin özveri gerektiren meşakkatli yolculuğu izleyenlerin beğenisine sunuldu.

“GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYENİ HER ŞEYİMİZ"

Balparmak markasının kurulduğu ilk günden bu yana her zaman güven ve kaliteyle yan yana anıldığını söyleyen Altıparmak, “40 yıldır memleket ballarını gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçiyoruz. Bizim için gıda güvenliği ve hijyeni, hem işimiz hem gücümüz hem de sorumluluğumuz, en önemli misyonumuz da ne olursa olsun sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak” dedi. Balparmak’ın Türkiye’nin ilk markalı balı olduğunun altını çizen Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, 1989 yılından bu yana Türkiye’nin lider bal markası olduklarını belirtti.

Bugün Balparmak’ın pazarın yüzde 51’ine sahip olduğunu söyleyen Altıparmak, “2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2.3 milyon dolar rakamını yakaladık, yüzde 30 büyüdük. 40’ıncı yılımız olan 2020 hedefimiz ise ciroda 350 milyon TL rakamını yakalamak. Ayrıca pazar liderliğimizi korumak, ihracat hacmimizi artırmak ve bal ve arı ürünleri alanında bilir kurum olmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun dönem hedefimiz ise Türkiye’nin ilk markalı balı Balparmak’ı dünyadaki bal markaları arasında ilk sırada taşımak” dedi.

“İHRACAT HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Balparmak’ın Türkiye’nin en büyük markalı bal ihracatçısı konumunda yer aldığının altını çizen Altıparmak, ihracata ilişkin şunları söyledi:

“1994 yılından Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Çam ve çiçek ballarımızın yanı sıra ApiteraZen, ApiteraUp ve ApiteraMind, Katla Balla ve BallıMix ürünlerimizi yurtdışında da tüketicilerle buluşturuyoruz. Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra artık zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı koruyarak yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl ihracatta 2.3 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Bu yıl pandemi sürecine rağmen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik, ihracatta hedefimiz olan 3 milyon dolar rakamını yakalayacağımıza inanıyoruz.”



