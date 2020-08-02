02 Ağustos 2020 Pazar, 00:13

Bazı devrimler yavaş ve kansız olur. 1920'li yıllarda fizikte böyle bir devrim yaşandı. Fizikçiler atomaltı parçacıkların davranışlarının klasik fizik yasalarına uymadığını gördüler. Uyuşmazlığın sebeplerini anlamak ve tutarlı bir teori içinde birleştirmek gerekti. Bu bağlamda, klasik fiziğin bazı temel ilkeleri bir kenara bırakıldı. Köklü inançlar tartışmaya açıldı.

Birkaç yıl içinde her şey değişti. Yeni bir fizik icat edildi: kuantum fiziği.

Bu devrimi gerçekleştiren yedi özel insan, yedi müstesna bilgin: George Gamow, Albert Einstein, Paul Dirac, Ettore Majorana, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Paul Ehrenfest, Wolfgang Pauli.

Etienne Klein'in çalışması işte bu bilimsel devrim günlerini ve bu devrimin yaşanmasını sağlayan yedi dâhi fizikçiyi anlatıyor.

Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi ve Yedi Büyük Fizikçi / Etienne Klein / Çeviren: İsmail Yerguz / Say Yayınları / 260 s.