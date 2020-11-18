Durağa girip, 4 kişinin ölümüne neden olan otobüs sürücüsüne 12 yıl hapis
Ankara'da, kontrolden çıkıp durağa girerek 4 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün sürücüsü Baki Ayaz, 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 30 Eylül 2019'da Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki Ayaz'ın kullandığı 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Merkez Camisi önünde durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarptı. Kaza nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Ayaz tutuklandı. Hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açılan Ayaz'ın yargılanması Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Davanın dün görülen karar duruşmasına sanık Ayaz bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Ayaz'ın otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini, direksiyonu sağ eliyle tutarak ve fren tedbirinde gecikerek, kazaya neden olduğunu ifade etti. Savcı, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
'KİMSE İSTEYEREK BÖYLE BİRŞEY YAPMAZ'
Savunması sorulan sanık Ayaz ise,"Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben orada ekmeğimi kazanıyordum. Kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz. 14 aydır bunun rahatsızlığını vicdanen yaşamaktayım. Olayda mağdur olanlara yönelik elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baki Ayaz'ı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca 2 yıl 6 ay ehliyetine el koyup, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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