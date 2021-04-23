Dursun Özbek yönetiminden ultraslan'a cevap: Terim'i biz getirdik!
Dursun Özbek yönetiminde görev alan Ural Aküzüm gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Clubhouse uygulamasında konuşan Ural Aküzüm, “Fatih Terim’i Galatasaray’a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Yönetim içi tüm muhalefete rağmen Fatih Hoca'yı, Galatasaray’a getirdik. Fatih Terim’i büyük riskler alarak Galatasaray’a yönetim kurulu olarak biz getirdik. Kimse Twitter’da “biz getirdik” diye caka satmasın. Ben Fatih Terim’le yolların ayrılmasını istemem. Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı, profesyonel bir ilişki ve tercihtir ama daha iyisi yok. Bu kararı da yönetim kurulu verir, başkası değil” ifadelerini kullandı.
"ULTRASLAN BİR GÜÇ VE REALİTE"
Galatasaray’ın bütün paydaşlarına saygı duyduğunu belirten Ural Aküzüm, “ultrAslan bir realite, Galatasaray tribünleri takıma büyük güç katıyor. Pandemi dönemi seyircisiz performansımız düştü. Ama kimse Galatasaray’ı yönetmeye kalkmasın. Galatasaray’da kararı yönetim kurulu verir. Böyle şeylerin söylenmesi vız gelir, tırıs gider. Herkes kendi sınırlarını bilmeli. Galatasaray'da yönetimlerin elbette tribün gruplarıyla ilişkileri olur. Bu ilişki iyi yönetilmeli. Çünkü tribün grubu, taraftar, sosyal medya Galatasaray için önemli bir güç. Bundan kulübün istifade etmesi gerekir ama şu an roller karıştı” diye konuştu.
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