Duruşmalar başladı, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından adliyelerde eski çalışma sistemine dönüldü.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. İstanbul Adalet Sarayı’nın C giriş kapısı önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Girişte her vatandaşa ateş ölçümü yapılarak içeriye sırayla alım yapıldı.
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