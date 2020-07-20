Düşme hattı fena karışacak!

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:36

Süper Lig’in 33. haftasında alınan sonuçların ardından Medipol Başakşehir, son haftaya girilirken şampiyon olmayı garantiledi. Şampiyonun belli olmasının ardından dikkatler, düşme hattına çevrildi. Ankaragücü’nün düşmeyi garantilediği son haftaya dört takım da bu tehlikeyi hissederek girecek. Hesapların oldukça karışık olduğu düşme hattında, düşecek son iki takım Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Kayserispor arasından iki takım olacak.

Son haftaya rakiplerine oranla biraz daha avantajlı giren Denizlispor ve Rizespor, eğer son maçlarında en az beraberlik alabilirse, ligde kalmayı garantileyecek. Rizespor ve Denizlispor son haftaya 35, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ise 32 puanla girecek. Denizlispor son maçında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takıma da bu maçlarda alacağı bir puan ligde kalmaları için yeterli olacak.

Kayserispor son maçında sahasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ancak takımlar arasında puanların eşit olabileceği birçok ihtimal bulunuyor.

TFF NE DİYOR?

Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatı şöyle:

“Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.



VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.”

DÜŞME HATTI KARIŞABİLİR

Son hafta iki takımın puanlarının eşit olması durumunda, öncelikle takımların arasında oynadığı maçlara bakılacak. Bunun gerçekleşmesi için Denizlispor ya da Rizespor’un rakiplerine yenilmesi, Kayserispor ya da Yeni Malatyaspor’un da galip gelmesi gerekiyor.

Eğer Denizlispor ile Yeni Malatyaspor aynı puana sahip olursa avantaj Yeni Malatyaspor’dan yana… Evindeki maçı 5-1 kazanan Malatyaspor, deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen rakibinden üstün durumda… Ancak Yeni Malatyaspor ile Rizespor’un puanları eşit olursa, bu kez avantaj Karadeniz ekibinden yana… Rizespor, rakibini deplasmanda 2-0, sahasında ise 3-0 yenmeyi başardı.

Benzer ihtimaller, Kayserispor için de geçerli… Eğer Kayserispor ile Denizlispor’un puanı eşit olursa, avantaj sarı-kırmızılı ekipten yana… Evinde rakibi ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, deplasmanda 2-1 galip gelmeyi başardı. Kayserispor ile Rizespor’un puanları eşit olursa ise averaj hesabında eşitlik var. Evinde rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, deplasmanda rakibine 3-2 yenildi. Bu durumda genel averaja bakılacak. Kayserispor son haftaya -31, Rizespor ise -17 ile girecek.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ PUAN EŞİTLİĞİ



İkili averaj dışında son hafta alınacak sonuçlara göre üçlü ya da dörtlü averaja da bakılma ihtimali bulunuyor. Son haftada Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor üçlü averaja kalırsa düşen takım Yeni Malatyaspor oluyor. Üç takım arasında oluşturulan ligde Rizespor 9, Kayserispor 6 ve Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kalıyor.

Denizlispor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un eşit puanda kaldığı bir senaryoda ise aralarındaki puan cetvelinde düşen takım bu kez Denizlispor oluyor. Bu puan cetvelinde Kayserispor 7, Yeni Malatyaspor 6 ve Denizlispor ise 4 puanda kalıyor.

Bir başka üçlü averaj hesabı, Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor’un aynı puanda olduğu durumda Yeni Malatyaspor son sırada kalıyor. 7’şer puana sahip iki takımdan Rizespor birinci, Denizlispor ise ikinci sırada yer alırken, son sıradaki Yeni Malatyaspor, 3 puanda kalıyor.

Son olarak üç takımın aynı puanda olduğu ihtimal ise Kayserispor, Denizlispor ve Rizespor arasında arasında olabiliyor. Bu durumda son sırada 4 puanla Rizespor yer alıyor. Kayserispor 7 puanla birinci, Denizlispor ise 5 puanla ikinci oluyor.

Ancak Denizlispor ve Rizespor’un yenilmesi, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un kazanması durumunda ise dört takımın da puanı eşitlenecek. Böyle olunca dört takım arasında oynanan maçlardan bir puan cetveli oluşturulacak. Bu puan cetvelinde ise ligden düşen iki takım 8 puanla 3. sırada kalan Denizlispor ve 6 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor olacak. Bu puan cetvelinde 10’ar puana sahip iki takımdan Çaykur Rizespor 1., Kayserispor ise 2. sırada yer alacak.