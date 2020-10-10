Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş
Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) cansız bedenini, tutuklanan katil zanlısı Veli Ünder'in 2 kardeşe 10 bin liraya gömdürdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan kardeşler, adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak ikiliden bir daha haber alınamadı. Duygu Çelikten'in ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ardından da kızlarını bulmak için bir televizyon programına katıldı.
CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, 20 Eylül günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. 30 santimetre derinliğe gömülüp, üzeri taşla kapatılan Çelikten'in yapılan otopside sırtı ile göğsünden bıçaklandığı, başına da sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Polis, genç kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.
KATİL ZANLISI FETHİYE'DE YAKALANDI
Veli Ünder de 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf etti.
30 Eylül günü adliyeye sevk edilen Veli Ünder, tutuklandı.
İKİ KARDEŞ PARA KARŞILIĞI CESEDİ GÖMMÜŞ
Soruşturmayı genişleterek sürdüren polis ekipleri, Veli Ünder'in öldürdüğü Duygu Çelikten'in cansız bedenini, para karşılığı gömdürdüğünü belirledi. Polis, S.Ö. ve kardeşi D.Ö.'yü dün Muratpaşa ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına aldı. Kardeşlerin 10 bin lira karşılığında Çelikten'in cesedini gömdüğü saptandı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen kardeşler, bugün adliyeye sevk edildi.
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