Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek gelişme
Gaziantep'te apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi
13 Ağustos'ta Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İHA'nın haberine göre, Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.
DAVANIN SEYRİNİ GELİŞTERECEK GELİŞME
Avukat Alkurt, İstanbul'da adli tıp raporunda yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında alkolün ötesinde uyuşturucu bulunduğunu söyledi.
Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Önder Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
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