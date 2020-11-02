Duygu Delen iddianamesindeki detaylar ortaya çıktı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 11:48

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanan sanık hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet başta olmak üzere, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Mehmet Kaplan hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları istenen iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, olay yeri inceleme ve kriminal raporları ile bilirkişi inceleme raporlarının yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu raporları ile sanık ve maktulün cep telefonlarında yapılan ayrıntılı incelemelere de yer verildi.

Sanığın aracıyla çarptığı kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası sonrası psikolojisinin bozulduğu, antidepresan ilacı kullandığı, sinir bozukluğu sonucunda kendisine ve etrafındakilere zarar verebildiği belirtilen iddianamede, maktule olan sevgisinin de ona zarar verebilecek boyutta olduğu ve maktule karşı takıntılı duruma geldiği kaydedildi.

İkilinin bu nedenle sık sık ayrıldıkları, olay günü sabah saatlerinde alkol alan sanığın, maktulle mesajlaştığı ve buluşarak sanığın evine gittikleri anlatılan iddianamede, ikilinin tekrar tartıştıkları, sanığın alkol ve uyuşturucu maddenin de etkisiyle kendini kaybederek, odadaki aynalı dolaba sağ eliyle yumruk attığı, bu nedenle bilek kısmının kanadığı bildirildi.

Daha sonra sanığın maktulü darbettiği belirtilen iddianamede, "Sanığın yüksek dozda alkol ve uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle, sağ elinde oluşan kanamanın acısını hissetmediği için kanamayı durdurmaya çalışmadığı, bu nedenle de odanın birçok yerinde yaygın damlacıklar halinde kan lekelerinin bulunduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

'İNTİHAR SÜSÜ VERMEYİ DÜŞÜNDÜ'

"Sonuç olarak, sanığın maktulü bilinç kaybına sebebiyet verecek şekilde darbettiği, maktulün bayılması sonucunda, iradi olarak almış olduğu alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi ve yaşadığı sinirsel bunalım nedeniyle öldürme kastıyla hareket ederek maktulü odanın balkonundan aşağı atıp intihar süsü vermeyi düşündüğü" kaydedilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"Sanığın bu düşünce doğrultusunda, balkon kapısını ve kapıya doğru uzanan perdeyi kanayan sağ eli ile açtığı, balkon kapısının tam karşısında bulunan ve binanın iç giriş kısmının olduğu taraftaki balkon korkuluğuna kanayan sağ eliyle dokunarak aşağı doğru baktığı, bu kısımdaki korkulukların sağ tarafında sanığın DNA'sı ile uyumlu kan lekesinin bulunduğu, bu kısımdan aşağıya baktığı esnada, apartman görevlisinin çimleri suladığını gördüğü, bu nedenle maktulü balkon kapısının karşısına gelecek korkuluklardan değil de bina bahçe girişine bakan korkuluklardan atmayı planladığı, bu düşme doğrultusunda bilinci kapalı olan maktulü koltuk altından kavramak suretiyle balkona doğru sürüklediği, yerde oluşan kan birikintileri nedeniyle ayağına da bulaşan kan lekesinin balkonun zeminine de bulaştığı, maktulün kollarını bahçe kapısı girişine bakan balkon korkuluğundan sarkıttığı, maktulün ayaklarını kaldırmak suretiyle aşağı doğru ittiği, bu eylemle doğru orantıda olarak düşme esnasında maktulün balkon hizasından çok ileriye gidememiş olması nedeniyle bir alt katta 3 sıra halinde bulunan çamaşır tellerine takıldığı ancak düşme hızı, maktulün vücut ağırlığı ve tellerdeki metal yorgunluk nedeniyle, tellerin direnç gösteremeyip koptuğu, tellerin kopması nedeniyle maktulün düşüş pozisyonunda herhangi bir değişimin meydana gelmediği ve böylece maktulün atılma pozisyonuna bağlı olarak, sağ kolu öne doğru açık, sol kolu dirsek kısmından göğsüne doğru kapalı vaziyette, baş aşağı ve boyun-sırt bölgesi yere ilk temas edecek şekilde yere temas ettiği, maktulün kaldırıldığı hastanede saat 16.15'te vefat ettiği anlaşılmıştır."

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Mehmet Kaplan hakkında ayrıca farklı olaylardan "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından da başlatılan soruşturma sürüyor.