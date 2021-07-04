Düz bir karın için etkili 10 bilimsel yöntem

04 Temmuz 2021 Pazar, 03:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hayatı pek çok yönden olumsuz etkiledi. Kapanmalar ruhsal açıdan pek çok kişiyi zorlarken bu süreçte bedenlerimiz de fazlasıyla zorlandı. Evde kaldığımız süreçte hareketsizlik kilo alımına neden oldu.

Karantina sonrası alınan kiloları vermek pek çok kişi için büyük bir savaşa dönüştü. Fakat birkaç ipucu ile kısa sürede düz bir karına sahip olmak kolaylaşabilir. İşte hem estetik olarak fit hem de sağlığınız için düz bir karın elde etmenizi sağlayacak 10 yöntem…

KALORİLERİ AZALTIRKEN DİKKAT

Kilo vermek için kalorileri kesmeniz gerektiği bilinen bir gerçektir. Kilo vermek için öne çıkan yaklaşımlardan biri haftada yaklaşık 0,5-1 kg kaybetmek için günlük 500-1.000 kaloriye kadar azaltmak en etkili yöntemlerden biridir. Fakat kalori alımınızı çok fazla kısıtlamamaya özen gösterin. Fazla kalori kesmek kilo verme sürecinde verimsiz olabilir. Çünkü çok az kalori almak, metabolizma hızınızda veya günlük olarak yaktığınız kaloride büyük bir düşüşe neden olabilir.

LİF TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Çözünür lifler büyük miktarda suyu emer ve yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini yavaşlatır. Bu mide boşalmasını geciktirdiği için midenin genişlemesine ve kendinizi tok hissetmenize neden olur. Çözünür lif vücudunuzun gıdalardan emebileceği kalori sayısını azaltabilir. Çözünür lif yiyerek , organlarınızın çevresinde daha az yağ biriktirirsiniz. Bu da bel çevrenizi formda tutar ve pek çok hastalık riskini de azaltır. Yapılan çalışmalar, günlük çözünür lif alımındaki her 10 gramlık artışın, beş yıl içinde bel çevresindeki yağ kazanımını yüzde 3,7 oranında azalttığını göstermiştir.

PROBİYOTİK ALMAYI KESMEYİN

Probiyotikler, kilo verme ve kilo korumada büyük rol oynadığı öne sürülen canlı bakterilerdir. Düzenli probiyotik tüketimi, dengeyi faydalı bağırsak florasına doğru kaydırabilir ve göbekten kilo alma ve yağ birikimi riskini azaltabilir. Bazı probiyotik türlerinin özellikle göbek yağını azaltmada etkili olduğu tespit edildi. Probiyotik gıdalar arasında yoğurt, kefir, kimchi ve turşu türleri bulunuyor. Sonuç olarak, probiyotikler faydalı bağırsak florasının oluşmasına yardımcı olabilir. Bazı Lactobacillus suşlarının özellikle bel boyutunu küçültmede etkili olduğu saptanmıştır.

EGZERSİZİ UNUTMAYIN

Egzersiz yapmak, kalori yakmanın ve genel sağlığı iyileştirmenin mükemmel bir yoludur. Araştırmalar, egzersizin karın bölgesini güçlendirmede ve göbek yağlarını azaltmada çok fazla etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar haftada 150-300 dakika orta-yüksek yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor. Bu da günde yaklaşık 20-40 dakikaya denk geliyor. Yapabileceğiniz göbek eriten sporlar arasında koşma, tempolu yürüyüş, bisiklete binme ve kürek çekme sayılabilir.

İYİ YAĞLARI TERCİH EDİN

Araştırmalar, tekli doymamış yağ asitleri bakımından yüksek diyetlerin, vücutta en tehlikeli yağ türü olan karın yağının birikmesini önleyebileceğini gösteriyor. Akdeniz diyeti tekli doymamış yağ asitleri yüksek bir diyet örneğidir. Obezite riskinin azalması dahil sağlık açısından birçok yararı bulunuyor. Tekli doymamış yağ asitleri yüksek gıdalar arasında zeytinyağı, avokado, kabuklu yemişler ve tohumlar bulunuyor.

RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Araştırmalar, düşük karbonhidratlı diyetlerin, organlarınızın etrafında biriken ve beli genişleten yağları hedef aldığını gösteriyor. Rafine karbonhidratları; işlenmemiş, tam gıda karbonhidratlarıyla değiştirerek metabolik sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir, bel çevresindekiş yağ oranını büyük oranda azaltabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, tam tahıl tüketen kişilerin aşırı karın yağına sahip olma olasılığının yüzde 17 daha azalttığını ortaya koyuyor.

HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

Diyet ve egzersiz birarada yürütmek kilo vermenin ve genel sağlığınızı iyileştirmenin en etkili yoludur. Araştırmalar sağlık için yoğun bir şekilde egzersiz yapmanıza gerek olmadığını, düzenli, tempolu yürüyüşlerin de toplam vücut yağını ve bel bölgenizin etrafındaki yağı etkili bir şekilde azalttığını gösteriyor. Günde 30-40 dakika (yaklaşık 7.500 adım) tempolu yürümenin karın bölgesindeki yağlanmayı önemli ölçüde azaltıyor ve daha ince bir bele sahip olmanızı sağlıyor.

SODA, GAZLI İÇECEK VE ENERJİ İÇECEĞİNE SON VERİN

Şekerli soda, meyve suları ve enerji içecekleri genellikle şeker ve sıvı kalorilerle doludur. Bir çalışma, şekerle tatlandırılmış bir içeceğin her gün porsiyonunun, çocuklarda obezite riskini yüzde 60 oranında artırdığını gösterdi.

SU İÇİN

Suyun düz bir karın elde etmenize yardımcı olabileceği en az üç yol var: İlki metabolizma hızınızı geçici olarak artırarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Yani su toplam enerji harcamanızı günde 100 kaloriye kadar artırabilir. İkincisi, yemeklerden önce su içmek daha tok hissetmenizi sağlayabilir, böylece daha az kalori alırsınız. Üçüncüsü ise kabızlığı gidermeye ve karın şişkinliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunların tümü daha düz bir karın hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

YETERİNCE UYUYUN

İyi bir uyku kilo vermede oldukça önemlidir. Araştırmalar, yetişkinler için günde beş saatten az uyumanın ve çocuklar için 10 saatten az uyumanın kilo alma riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, çok az uyuyanların, normal uyuyanlara kıyasla kilo almada özellikle de bel çevresinden kilo almada olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.