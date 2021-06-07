Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:50

Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptomdur. Hızlı mide boşalması, yiyeceğin midenizden on iki parmak bağırsağınıza doğru çok hızlı hareket ettiği bir durumdur.

Bu sendrom, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

DUMPING SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping sendromu, mide küçültme ameliyatlarından sonra oluşan ve karbonhidrat odaklı besinlerin tüketilmesinden sonra oluşan, karın ağrısı ve karın ağrısına eşlik eden ishal olma olarak nitelendirilir. Dumping sendormunun belirtileri, erken ve geç dumping sendromu belirtileri olarak iki grupta incelenir.

Erken dönem dumping sendromu belirtileri karbonhidrat içerikli besinlerin alımından sonraki ilk 30 dakikalık süreçte yaşanan ishal ve karın ağrısıdır. Eğer karın ağrısı ve ishal ilk 30 dakika değil de 3 saat ya da sonrasında gelişiyor ise de geç dumping sendromu belirtisi yaşanmış sayılır.

Genel olarak Dumping Sendromu belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Baş dönmesi

İshal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

DUMPİNG SENDROMUNUN TEDAVİSİ NASILDIR?

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

Doktorunuz, beslenme alışkanlıklarınızda değişiklikler isteyebilir, ilaç reçeteleyebilir, gerekli görürse de ameliyat önerebilir. Dumping sendromlu birçok hasta beslenme alışkanlıklarını değiştirerek iyileşme sağlayabilir.