Çileğin faydaları nelerdir? İşte çileğin bilinmeyen 5 mucizesi...
Çilek, özellikle yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. C vitamini başta olmak üzere birçok minerali içinde barındıran çilek, aynı zamanda kansere ve diyabete karşı da koruyuculuğuyla biliniyor. İşte çileğin bilinmeyen mucizeleri...
İnsan sağlığı üzerindeki etkileri pek çok çalışma ile kanıtlanmış olan çilek, C vitamini başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir meyve. Akdeniz diyetinde de önerilen çileğin özellikle mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Semih Üresin çileğin bilinmeyen 5 mucizesini paylaştı.
ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR
Çilek, Covid-19 ile mücadelemizin de sürdüğü bu dönemde içeriğindeki polifenoller ile virüsleri baskılayıcı etki yaparak birçok enfeksiyonel hastalıktan korunmamıza yardımcı oluyor. Sadece virüs değil; bakteriler, maya ve mantarlar üzerinde de etki gösteriyor. Ayrıca antioksidan etkisi bulunan çilek, bağışıklığımızın güçlenmesi için de etkili bir besindir.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR
Meyveler ve sebzeler, yağ dokusu büyümesini baskılama kapasiteleri nedeniyle yağlanmaya karşı koruyucudurlar. Aynı zamanda vücut ağırlığı yönetimi ve formun korunması için de faydalı bir araç olarak kabul edilirler. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketimi sağlandığında kilo kontrolünde önemli rol oynayan çileğin bir porsiyonunda ise orta boy 12 çilek olması yeterli oluyor.
DİYABET GELİŞİMİNİ ÖNLER
Çilek, karbonhidrat içeren bir öğünün ardından şekerin sindirimini yavaşlatıyor. Buna ek olarak şeker ve insülin artışlarını da azaltıyor. Bu da kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlıyor ve tip 2 diyabetin önlenmesinde yardımcı oluyor.
KANSERE KARŞI KORUR
Yapılan çalışmalar çilek tüketiminin antioksidan etkisi gösterdiğini ve kansere karşı koruma sağladığını gösterdi. Çilek, hücrelere zarar veren serbest radikallerin temizlenmesi, DNA hasarının önlenmesi, kanser hücrelerinin büyümesinin ve çoğalmasının engellenmesi gibi birçok faktörde etkili rol oynuyor.
KALP DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLER
Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler dünya çapında en sık görülen ölüm nedenidir. Tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı, bozulmuş kan yağları profili gibi pek çok risk faktörü bulunuyor. Yapılan çalışmalar, çilekte bulunan fenolik bileşikler, antioksidanlar ve besin öğeleri ile bu risklerin azaldığını gösterdi.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- SETA’nın çocukları birbirini yedi