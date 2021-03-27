Düzce - Zonguldak karayolunda heyelan
Düzce - Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü. İki şeritli yol kayboldu.
Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü. Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi.
Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı. Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.
ARAÇLARA UYARI YAPILIYOR
Bölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi. Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.
Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.
Video Haberler
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
- Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- İşte Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü
- Makam aracı tartışmalarına fotoğraflı ve belgeli yanıt!
- Reisbank hayırlı günler diler!
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!