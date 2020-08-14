Düzce'de 65 yaş üstüne düğün kısıtlaması
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğünler için verilen 3 saatlik izni 2,5 saate indirirken, 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılmasını yasakladı.
Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu bugün Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplandı. Kurul, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi. Daha önce 3 saat olan izin 2,5 saate indirilirken, düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecek.
Ayrıca, 65 yaş üstü yurttaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada