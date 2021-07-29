Düzce'de sahil yolu çöktü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yol çöktü.

(İHA)
29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:15
Düzce'de sahil yolu çöktü
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yolda meydana gelen çökme sebebiyle vatandaşlar mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Vilayetler Birliği Tesislerinin bulunduğu Kalkın Köyü mevkiinde sahil şeridinde bulunan yol 5 metre çöktü. Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mağduriyetin giderilmesi için yolun bir an önce yapılmasını istedi. 


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