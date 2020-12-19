Düzce'deki hava kirliliğinin nedeni belli oldu

19 Aralık 2020 Cumartesi, 13:31

Düzce’de geçen günlerde yapılan hava kalitesi izleme sonuçlarına göre hava kalitesi en kötü seviyeye ulaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce’deki kirleticileri tespit etmek amacıyla mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile farklı bölgelerde ölçüm gerçekleştirdi.

Yapılan ölçümlerde Düzce’nin 4 ana kirleticisi ve oranları tespit edildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, “Yaptığımız ölçümler ve geçen 3 yıla ait değerlendirmeler sonucunda Düzce’deki hava kirliliğinin kaynaklarına ilişkin ilk sonuçları almaya başladık. Bunları 4 ana gruba ayırabiliriz. Birinci fabrika bacalarından çıkan kirlilik, etkisi yaklaşık yüzde 25-30 civarında. İkincisi evlerdeki kömür yakıtından kaynaklanan hava kirliliği, bunun da sayısal karşılığı yüzde 22-25 civarında. Özellikle dizel yakıtlı kamyonların çıkardıkları egzoz gazlarından meydana gelen kirlilik. Bunda sadece şehir içi trafiği değil ilimizden geçen D-100 karayolundan geçen araçların oluşturduğu kirlilik var. Otobandan günde 80 bin üzerine araç geçiyor, D-100’den günde 25 binden fazla araç geçiyor. Bunların meydana getirdiği kirlilik söz konusu. İlk elde ettiğimiz sonuçlar bunların sayısal değerlerinin birbirlerine çok yakın olması. Yani birisi çok önde, biri çok geride değil. Dördüncü önemli kaynak özellikle sanayi sitelerinde ısınma amaçlı yakılan atık yağlar. Bunun çok büyük etkisi var. Atık yağ ve lastik yakmadan kaynaklanan kirlilik var. Bunların sayısal değerlerini tespit ettik. Hemen hemen yüzde 22 ile 30 arasında bir orana sahipler. Önümüzdeki günlerde bunların üzerine gideceğiz” dedi.

'FABRİKA BACALARINA FİLTRE TAKILMALI'

Kirletici olarak belirlenen fabrikalara merkezi sistemle izlenecek bir sistem takılacağını söyleyen Özlü, “Bütün fabrikalarımızın standartlara uygun bir şekilde bacalarına filtre taktırmalarını arzu ediyoruz. Bunu da merkezi bir sistemle izleyeceğiz. Bunlar hiçbir zaman devre dışı kalmayacak. Devre dışı kaldıklarında merkezi sistemde uyarı olacak. Dolayısıyla cezai işlem uygulamasına gerek kalmadan fabrikalarımızın standartların gerektirdiği baca filtrelerini taktırmalarını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.