Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki kazada 3 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı
Düzce'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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