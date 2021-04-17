Dwyane Wade Utah Jazz'a ortak oldu
Eski basketbolcu Dwyane Wade'in NBA Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz'ın hissedarları arasına katıldığı belirtildi.
Athletic’de yer alan haberde, Miami Heat’in eski yıldızı Dwyane Wade’in Utah Jazz’ın takım sahipleri arasına katıldığı kaydedildi. Takımın eski sahiplerinden Miller ailesi geçtiğimiz ekim ayında çoğunluk hissesini Utah merkezli bir yazılım şirketinin sahibi olan Ryan Smith’e satmıştı. Wade, Smith ile birlikte takımın bir diğer sahibi olacak.
“HAYALLERİMİN ÖTESİNDE”
Dwyane Wade ESPN’e yaptığı açıklamada şunları söyledi, “NBA’de basketbol oynama hayalimin çok ötesinde bir durum. Shaq’ın Sacramento’da, Grant Hill’in Atlanta’da, Jordan’ın Charlotte’da neler yaptığını gördüm. Eğer bu ortaklık Ryan ile olan ilişkim gibi olursa yapmak istediğim birçok şey olacak.”
5 ESKİ OYUNCU HİSSE SAHİBİ
Dwyane Wade bir NBA takımında hissesi olan beşinci eski oyuncu oldu. Grant Hill’in Atlanta Hawks’ta, Shaquille O’Neal’ın Sacramento Kings’te, Magic Johnson’ın ise Los Angeles Lakers’ta yüzde 4 hissesi bulunuyor. Michael Jordan ise NBA Doğu Konferansı takımlarından Charlotte Hornets’ın sahibi konumunda yer alıyor.
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