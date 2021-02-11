Dyatlov Geçidi'ne giden 8 kişiden haber alınamıyor
Rusya'daki Ural Dağları'nın kuzeyindeki ünlü Dyatlov Geçidi'nde 8 turistin kaybolduğu düşünülüyor. 62 yıl önce 9 öğrencinin hayatını kaybettiği geçide giden dağ yürüyüşçüleriyle, hiçbir şekilde iletişim kurulamadığı bildirildi.
27 Ocak 1959'da Sovyetler Birliği'nde Ural Politeknik Enstitüsü'nden 9 kişilik bir öğrenci ekibi çıktıkları keşif gezisinde Ural Dağları'nın eteklerinde hayatlarını kaybetmiş, ölümleriyle ilgili birçok teori ortaya atılmıştı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, başkent Moskova'dan yola çıkarak bölgeye giden 8 dağ yürüyüşçüsünün çarşamba günü dönmesi bekleniyordu fakat kendilerinden henüz haber alınamadı.
Newsweek'in E1.RU'dan aktardığı habere göre bölge sakinlerinden biri "Bu sabah saat 8.00'de yola çıkmış olmaları lazım fakat henüz dönmediler. Kendileriyle hiçbir şekilde iletişim de kurulamıyor" dedi.
Yürüyüşçülerin "Dyatlov Geçidi vakası" diye adlandırılan olayda hayatını kaybeden öğrencileri anmak için bölgeye gittiği düşünülüyor.
Sverdlovsk Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasındaysa geçitte yolculukları kayıt altında tutulan yalnızca üç grup olduğu ve üçüyle de iletişim kurulduğu bildirildi.
KAYIT DIŞI YOLCULUK YAPTIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR
Bakanlığın açıklamasında "Eğer sözkonusu grubun yolculukları resmi olarak kaydedilmemişse, kayıp ilanı bulunmasının da mümkün olmadığı" belirtildi.
Grubun bölgeye kayıtdışı bir yolculuk yaptığı düşünülüyor.
Dyatlov Geçidi vakasının aydınlatılması için panik tetikleyen ses dalgalarından uzaylılara ve gizli askeri deneylere kadar birçok fikir ortaya atılmıştı.
Öte yandan, 28 Ocak 2021'de Nature Communications Earth & Environment'da yayımlanan bilimsel bir araştırmada ekibin nadir görünen bir tabaka çığı nedeniyle hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin epey yüksek olduğu belirtilmişti.
2019'da Rusya olayla ilgili spekülasyonlara son vermek için soruşturma başlatmış, araştırma sonucunda grubun çığ nedeniyle donarak hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını duyurmuştu.
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