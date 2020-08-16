E. Albay Tulga: Efes bu yıl da yapılmalı

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin ortak tatbikatı olan Efes Tatbikatı’nın her yıl olduğu gibi bu yılda yapılması gerektiğini belirten Emekli Kurmay Albay Murat Tulga, “Bu tatbikatı yabancı gözlemciler de seyreder. Sahici mermiyle yapılır. Ege sularında yapılan en büyük tatbikattır. Bu dönemde, her yıl olduğu gibi mutlaka yapılmalı” dedi.

KRUVAZÖRLER HAZIR

Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Tulga “Bu, müşterek bir tatbikat. Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri’nin tüm unsurları bu tatbikatta bulunur. Ege’de, adalara çıkılır, önce deniz boyutu vardır, ardından denizciler karacıları yükler ve Doğanbey’e gider. Eşzamanlı olarak da hava unsurları tatbikatta yer alır. Sahici mermilerin kullanıldığı bu tatbikatın en önemli yanı, yabancı gözlemcilere açık olmasıdır. Bu dönemde, Ege’de yabancı gözlemcilerin de izlediği bir tatbikatı aksatmadan yapmak, verilecek iyi bir mesaj ve kararlılığımızın göstergesi olacaktır. Karşılıklı güven artırıcı tedbirler kapsamında bu tatbikatı yapmaktan geri durulmamalı” dedi.

Tulga, tatbikata yalnızca çıkarma gemilerinin katılmadığını, kruvazörlerin de eşlik ettiğini belirterek, şu anda çok sayıda kruvazörün Doğu Akdeniz’de hazır bulunduğunu kaydetti.

DOĞRU POLİTİKAYDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla birlikte, AB’nin Doğu Akdeniz’de bir oyuncu olduğunu belirten Tulga, “Türkiye, uzun yıllar GKRY’nin NATO üyeliğine çekince koydu. Bu, doğru yürütülen bir politikaydı. Bugünlerde de ne kadar doğru bir çekince olduğuna şahit oluyoruz. Türkiye, bugünden sonra da yine aynı kararlılıkla GKRY’nin NATO üyeliği karşısında durmalıdır. AB konusunda başımıza gelenler belli. Bu son şansımız. Onu da kaçırırsak Kuzey Kıbrıs ile ilelebet bir antlaşma olmaz. Çekincemizin milli çıkarlar açısından ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. GKRY, NATO’ya üye olursa, NATO da bu denklemin kuvvetli bir elemanı ve oyuncusu olarak karşımıza çıkar. Yine KKTC’nin güvencesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) varlığıdır. Bu konu sık sık tartışılıyor. Tartışılmasının ne kadar yanlış olduğu, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ispatlandı. Bu politika yılların politikası, yeni değil. AKP yapmadı, ‘Yes be Annem’ ile delinmeye çalışıldı. Bari bundan sonra sahip çıkıp sıkı sıkı sarılsınlar” dedi.

Tulga, Kıbrıs’taki Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının, bu dönemde doğru bir adım olacağına da dikkat çekti.

RUTİN MESAJI

Tulga, Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanı ile beraber, TBMM’den “Türkiye’nin Doğu Akdeniz kararlarının teyide muhtaç olmadığına dair” ortak bir bildiri çıkmasının da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının önceki gün donanmayı ziyaret etmesini yorumlayan Tulga, “Bu rutin bir destek mesajıdır. Yapılması gerekir. Afrin Operasyonu’ndan önce Kilis’teki tugaya gitmekle aynı anlamı taşır” dedi.