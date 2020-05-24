E-Devlet üzerinden din değişikliği yapılabilecek

24 Mayıs 2020 Pazar, 03:07

E-Devlet, ‘Nüfus kaydında din değişikliği’ sayfasını vatandaşların hizmetine açtı. e-Devlet’in yeni kullanıma açtığı hizmet ile mobil imza ya da elektronik imza ile vatandaşlar din değişikliği yapabilecek.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden inanç bilgilerini değiştirebilecekler. Daha önceleri İl Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan bu işlem, artık online olarak gerçekleştirilebiliyor.

NASIL YAPILABİLİR?

E-Devlet üzerinden inanç / din değişikliği yaparak mevcut inanışınızı ya da felsefik görüşünüzü güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik sınırlandırması bulunmayan bu hizmet; Türkiye vatandaşı olan tüm kişilere açıktır.İnanç değişikliği yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kaydindaki-din-bilgisi-degisikligi-basvurusu adresine giriş yaparak; mobil imza ya da elektronik imza kullanarak sisteme girmeniz gerekmektedir. Bunun ardından karşınıza çıkacak olan formu doğru ve güncel bilgileriniz ile doldurarak onaylayabilirsiniz. Kısa bir değerlendirme sürecinin ardından bilgileriniz sisteme işlenecektir.