E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, bölgede görev yapan polislerin kimlik bilgilerine ulaşabilecek

E-Devlet'te vatandaşlar artık bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 19:45
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, bölgede görev yapan polislerin kimlik bilgilerine ulaşabilecek
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E-Devlet'e getirilen yeni bir özellik ile yurttaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev yapan polis memurlarının bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.

E-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz" dedi.



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