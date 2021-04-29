Görev belgesi (çalışma izin belgesi) e Devlet üzerinden alınıyor
Kapanma süresince sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler, görev belgesi çıkararak iş yerlerine gidebilecek. Görev belgesi, e Devlet üzerinden alınabiliyor.
Türkiye, 17 gün sürecek tam kapanma sürecine girdi. Bu süreç boyunca, sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler görev belgesi (çalışma izin belgesi) çıkararak iş yerlerine gidebilecek. Görev belgesi, e Devlet sistemi üzerinden çıkarılabiliyor.
Görev belgesi (çalışma izin belgesi) e Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e Başvuru ekranından alınabiliyor. e Devlet'te yer alan bu sayfa aracılığıyla izin belgelerini çıkaran yurttaşlar, adli/idari para cezası almayacak.
GÖREV BELGESİ (ÇALIŞMA İZİN BELGESİ) E DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ALINIR?
- Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. SGK çalışma izin belgesi çıktı olarak da alınabilecek.
- E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra gelen ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.
ADIM ADIM GÖREV BELGESİ ALMA
- e Devlet sistemine giriş yapın.
- Arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" yazınız.
- Karşınıza gelen ekranda SGK kaydınızı 'dosyayı indir'e tıklayarak PDF formatında indirin ve çıktısını alın.
İŞ YERİNDEN VERİLEN İZİN BELGELERİ 2 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ
Yurttaşlara, çalıştıkları iş yerlerinden verilen izin belgeleri ise e Devlet'ten alınan yeni görev belgelerinin geçerli sayılmasıyla birlikte geçersiz sayılacak. Bu izin belgeleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak" denildi.
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