Milli Eğitim Bakanlığı hakkında Merve Akpınar iddiası

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:58

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan ve geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan 13 yaşındaki kız çocuğu Merve Akpınar, öğrencisi olduğu Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'na alınmadı.

Sanliurfa.com'dan Mehmet Yetim'in haberine göre kendileri için bir spor salonu isteyen Akpınar ve yanındaki basın mensupları, okul yönetimi tarafından okula alınmadı. İdare, bu tavra gerekçe olarak Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatını gösterdi. Merve'nin yanındaki gazetecilere okulu tanıtma çabası, idareciler tarafından bu şekilde engellendi.

Haberde, bu tavrın sebebinin Milli Eğitim Bakanlığı ve imam hatiplilerin, Merve Akpınar'ın açıklamalarından rahatsızlık duyması olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde öğretmenleri Bayram Kaplan ile birlikte, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Merve Akpınar, verdiği röportajda ağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bayram hoca beni seçti, çok teşekkür ediyorum. İlk başladığımda 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın' diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."

Merve'nin açıklamaları sonrası kulüpler ve spor camiası, 13 yaşındaki kız çocuğuna destek vermiş ve cinsiyet ayrımcılığına tepki göstermişti.