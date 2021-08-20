“E-ticaret, pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör haline geldi"

20 Ağustos 2021 Cuma, 12:14

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin 2021’in ilk çeyreğinde açıkladığı 400 milyar TL ciro hedefinde, ikinci çeyrek sonuna yaklaşılıyor. 2020 yılında yüzde 85 büyüyen e-ticaret sektörü, 250 milyar TL’lik bir hacme ulaşmıştı. 2021 itibarıyla 100 binin üzerinde KOBİ, online satış kanallarında yer almaya başladı. Pandeminin de etkisiyle büyüyen e-ticaret sektörü, pazar hacmini yükseltmesinin yanında tüketici tarafındaki birçok tabuyu da ortadan kaldırdı. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre pandemi döneminin ilk iki ayında 5 milyon kredi kartı ilk kez internet alışverişlerinde kullanıldı. Online alışveriş bugünlerde 18-70 yaş arasındaki farklı ekonomik segmentlerdeki tüketicilere hitap ediyor. E-ticaret sektörü, hız kesmeden pazarını büyütmeye ve müşteri sayısını arttırmaya devam edecek gibi görünüyor.

E-TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ HACİM ARTIŞI YÜZDE 100

Markaların sürdürülebilir bir dijital varlık göstermesi doğru müşteri ilişkileri yönetiminden geçiyor. Birçok global e-ticaret markasına çağrı merkezleri ve teknoloji temelli BPO hizmetleri sağlayan Mayen’in CEO’su Soner Cesur, “E-ticaret sektörü pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör haline geldi. Bu büyümeyle birlikte Mayen olarak bizler de 2020 Mart ayından itibaren 2021 yılının ilk yarısına kadar toplam 16 milyon e-ticaret müşterisiyle görüştük ve müşteri memnuniyeti sağladık. E-ticaret sektörü müşterilerimize inbound müşteri hizmetleri, outbound müşteri hizmetleri, whatsapp chat, veri girişi, teknik destek ve seller support gibi birçok farklı hizmet sunuyor ve uçtan uca tüm kanallarda destek veriyoruz. En iyi müşteri deneyimini sağlarken e-ticaret sektörüne yeni adım atan tüketicilerin kalıcı olmasını da sağlıyoruz. 2019 yılı verilerine oranla 2020 yılında, e-ticaret sektöründe verdiğimiz hizmette yüzde 100’lük bir hacim artışı gerçekleştirdik. 2021 çağrı hacmi değerlerimiz daha yılın ilk yarısında 2020 değerlerini ikiye katladı. 12 farklı dilde 41 farklı şehirden evden çalışma modeli ile yürüttüğümüz operasyonlarımızla e-ticaret kampanya dönemlerinin en yoğun gününde 48 binden fazla çağrı alarak müşterilerimizin sorularına cevap verdik ve onlar için çözüm ürettik. Dünyanın en yüksek müşteri memnuniyeti sunan hizmet sağlayıcısı olma hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarma ve satış rakamlarını artırma konusunda başarılarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.