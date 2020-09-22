EBA çöktü: Sisteme giriş yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler uyarıyla karşılaştı

22 Eylül 2020 Salı, 10:34

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan telafi eğitimiyle başlamıştı. Milyonlarca öğrenci bugün derse başlayacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü.

Öğretmen ve öğrencilerin giriş yapmak istediği sistem "çok kalabalık" uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu. Uyarıda "İsterseniz hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine bakabilirsiniz" denildi.

Sistemin çökmesi nedeniyle sosyal medyada #EBACanlıDers etiketiyle veli ve öğretmenlerden tepkiler yükseldi.

Sisteme girmek isteyen öğretmen ve öğrenciler şu uyarıyla karşılaştı:

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı içi buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim takviminden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…