Ebeveynlerden, pandemi nedeniyle bebeklerini göremeyen akrabalarına 'pirinç torbası'
Japonya'daki ebeveynler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendilerini ziyaret edemeyen akrabalarına, yeni doğan bebekleriyle aynı ağırlıkta olan pirinç torbaları gönderiyor.
Japonya’da koronavirüs salgını yeni doğan bebek ziyaretlerine ket vurunca ebeveynler yeni bir yola başvurdu. Aileler, akrabalarına bebekleriyle aynı ağılıkta ve üzerinde çocuklarının fotoğrafı yer alan pirinç torbalar göndermeye başladı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre kundaklanmış veya battaniyeye sarılmış şekilde tasarlanan torbalar, bebeklere sarılıyormuş hissiyatı vermeyi amaçlıyor.
Torbaların fiyatı, içerisindeki pirinç miktarına göre değişiyor. Çoğu firma gram başına 1 yen fiyat biçiyor.
Pirinç torbalarının yaratıcısı Naruo Ono, fikrin ilk olarak 14 yıl önce aklına geldiğini söyledi. Ono, "Kendi oğlum doğduğunda aklıma geldi, uzakta yaşayan ve onu göremeyen akrabalarım için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu yüzden, akrabalar onları tutabilsin ve şirinliği hissedebilsin diye bebekle aynı ağırlıkta ve şekilde pirinç torbaları yapmaya karar verdik" dedi.
Pandemi sırasında insanlar bir araya gelemediği için pirinç torbaların satışında patlama olduğunu belirten Ono, ayrıca düğün kutlamaları için de tasarımlar yaptığını söyledi.
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