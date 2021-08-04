Japonya'da alışveriş sırasında ayağının kayması sonucu düşen müşteriye 21 milyon yen tazminat ödenecek
Japonya'da alışveriş sırasında ayağının kayması sonucu düşen müşteriye 21 milyon yen tazminat ödenecek.
Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödeyecek.
Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.
Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.
Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.
Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.
Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.
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